МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник вырос по индексам на фоне позитивной внешней конъюнктуры.

В лидерах роста оказались бумаги "Русала" и "Роснефти" — на корпоративном позитиве.

Рублевый индикатор Мосбиржи повысился по итогам дня на 0,94% — до 2547,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1223,48 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи обновил во вторник исторический максимум, поднявшись до 2549,62 пункта.

К НОВЫМ ВЫСОТАМ

Российский фондовый рынок во вторник повышался вслед за мировыми рынками. Усилились надежды на нормализацию торговых отношений между США и Китаем. 27-28 февраля во Вьетнаме могут встретиться председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп для обсуждения торговых вопросов.

При этом на прошедших 30-31 января американо-китайских переговорах страны договорились о снижении дисбаланса в торговле. Об этом сообщила китайская сторона.

Сегодня Трамп выступает в американском конгрессе c ежегодной речью "О положении страны". От него ожидают позитивных сигналов об американо-китайских отношениях и проблеме "шатдауна" американского правительства.

Рынок нефти во вторник колебался в районе отметки 62 доллара за баррель. Напряженная ситуация вокруг Венесуэлы сохраняется, что поддерживает нефтяные котировки на высоком уровне.

В лидерах повышения второй день оказались акции "Русала" (+4,3%), отыгрывавшие сообщения индексного провайдера MSCI о том, что теперь эти бумаги могут быть включены в индексы на общих условиях.

Также выросли акции "Роснефти" (+4,3%), подорожавшие на корпоративном позитиве. В частности, чистая прибыль крупнейшей российской нефтяной компании по МСФО в 2018 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом — до 549 миллиардов рублей. Кроме того, "Роснефть" может запустить программу buy back в 2019 году в случае экстраординарных событий и дисбаланса рынка.

Также выросли бумаги АФК "Система" (+3,3%), "Яндекса" (+1,8%), "Лукойла" (+1,6%). Подешевели бумаги "Магнита" (-1,8%), "Мосбиржи" (-1,1%), "М.Видео" (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В отличие от трех предыдущих сессий, когда российский рынок к концу торгов терял большую часть роста, сегодня "быкам" удалось удержать позиции, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате индекс Мосбиржи сделал еще один шаг к цели роста, которой, на наш взгляд, может выступать отметка 2640 пунктов", — оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались неподалеку от максимумов года (2549 и 1226 пунктов, соответственно), отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Игроки на повышение все еще не желают сдаваться, следовательно, актуальным остается сохранение краткосрочных и среднесрочных "длинных" позиций", — добавила она.