МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером во вторник стабилен к доллару и повышается к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе в район 1,14 доллара.

Глобальная позитивная конъюнктура поддерживает спрос на валюты развивающихся рынков, внутренние сигналы поддерживают рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.20 мск повышался на 1 копейку, до 65,60 рубля, курс евро снижался на 14 копеек, до 74,86 рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Рубль мало менялся к доллару и повышался к евро на фоне сползания единой европейской валюты на форексе в направлении уровня 1,14 доллара.

Инвесторы продолжают отыгрывать сильные данные по рынку труда США за январь, а также ожидания достижения торговых договоренностей между Китаем и США. Эти же факторы повысили общий спрос на рисковые активы на мировых рынках. В рамках него дорожают валюты развивающихся экономик, в том числе и рубля.

Стоимость нефти по марке Brent колебалась в районе отметки 62 доллара за баррель. Напряженная ситуация вокруг Венесуэлы сохраняется, что поддерживает нефтяные котировки на высоком уровне.

Определенная поддержка пришла от новостей о том, что объем покупки валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 6 марта текущего года снизится и составит 194 миллиарда рублей — по 9,7 миллиарда рублей в день. С 15 января по 6 февраля 2019 года объем направляемых Минфином на эти цели средств составит 265,8 миллиарда рублей – 15,6 миллиарда в день.

Также Минфин решил сгладить сложную ситуацию на рынке госбумаг, заявив, что с 13 февраля может отказаться от практики установления на аукционах предельных объемов предложения ОФЗ. В среду же ведомство предложит инвесторам ОФЗ двух выпусков совокупным объемом 35 миллиардов рублей по номиналу.

В итоге, доллар мало менялся вечером к рублю, евро – снижался в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,05 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Попытки "медведей" вывести доллар из границ 65,5-66 рублей оказались неудачными, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В рамках сессии американская валюта отступала под нижнюю границу обозначенного диапазона, однако закрепиться ниже не удалось, добавил он.

"Если динамика рынка энергоносителей практически не оказала влияния на фондовую секцию, то на валютном рынке отразилась, не позволив рублю укрепиться к доллару. При этом мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на российскую валюту. В случае если нефть марки Brent сможет преодолеть отметку 63 доллара, которая сейчас выступает сопротивлением для рынка энергоносителей, рубль получит серьезный повод для укрепления, в результате чего доллар отступит к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 рублей", — сказал Зварич.

Пара доллар-рубль расположена чуть ниже сопротивления 65,7, а при ухудшении внешнего фона может направиться в район 66,25, оценила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". Пара евро-рубль расположена ниже сопротивления 75,2, а при неблагоприятных факторах пойдет к сопротивлению 75,6, добавила она.