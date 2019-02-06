МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник выросли на оптимизме инвесторов по поводу состояния американских компаний на фоне публикации финансовых отчетов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,68%, до 25411,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 7402,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 2737,70 пункта.

Участников рынка во вторник в целом порадовала отчетность американских компаний, оказавшаяся в большинстве своем лучше прогнозов. Кроме того, инвесторы ждали выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе, надеясь, что он затронет тему торговых переговоров с Китаем и оценит их прогресс. Кроме того, аналитики прогнозируют, что Трамп может заявить об использовании своих чрезвычайных полномочий для финансирования строительства пограничной стены с Мексикой.

В минувшие выходные в китайских СМИ появились сообщения, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов. При этом по итогам прошедшего 30-31 января раунда переговоров китайская сторона сообщила, что КНР и США договорились о снижении дисбаланса в торговле.

Между тем хуже прогнозов оказалась внутренняя статистика. По данным бюро переписи населения США, объем заказов в американской промышленности в ноябре прошлого года неожиданно снизился к октябрю. Показатель снизился на 0,6% в месячном выражении, а без учета заказов, связанных с транспортной отраслью, упал на 1,3%. Инвесторы расценили эту статистику как очередной признак замедления развития мировой экономики.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе снизился до 56,7% с декабрьского уровня в 58%, тогда как аналитики ожидали снижение индикатора только до 57%.