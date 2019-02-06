МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин РФ накануне сообщил, что начиная с 13 февраля может отказаться от практики установления предельных объемов предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах. В настоящее время такой лимит устанавливается в рамках предложения, и Минфин не может продать инвесторам бумаг свыше этого потолка, даже если есть спрос.

В случае принятия новации, объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из совокупного спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к сложившимся на рынке уровням доходности. В Минфине считают, что такой подход позволит более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, а также удовлетворять в большем объеме неконкурентные заявки. Для участников аукционов механизм подачи заявок останется прежним.

Окончательное решение Минфин объявит 12 февраля. Пока аукционы проходят по обычному сценарию. 6 февраля министерство предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков совокупным объемом 35 млрд рублей. Ведомство планирует разместить ОФЗ серии 26226 с погашением в октябре 2026 года на 20 млрд рублей и ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 15 млрд рублей.

В ходе предыдущего аукциона 30 января Минфин разместил ОФЗ на 25 млрд рублей, при этом спрос превысил предложение в 3,5 раза и составил 86,6 млрд рублей.

КУПИТЬ ПО-МАКСИМУМУ

В целом эксперты оценивают предложение Минфина позитивно. "Даже если новая схема приведет к еще большей волатильности итогов аукционов между успешными и провальными неделями, Минфин сможет абсорбировать больше спроса в удачные дни, и чуть снизить уровень негативного сигнала рынку в дни неудачных аукционов, тем самым, обретая больше гибкости", — пишут аналитики Росбанка в своем обзоре.

Желание Минфина отказаться от установления предельного объема размещения на своих аукционах выглядит естественным, согласна руководитель дирекции анализа долговых инструментов ФК "Уралсиб" Ольга Стерина.

"Это позволит ведомству максимально использовать моменты благоприятной рыночной ситуации, особенно при отсутствии стабильного спроса на ОФЗ и желании выполнить программу заимствований, которая с каждым годом только увеличивается", — указала она.

С другой стороны, для участников рынка эта стратегия может оказаться не очень удобной при планировании своих торговых портфелей и прогнозировании стратегии Минфина. При прочих равных, участникам первичных аукционов будет труднее рассчитывать на рост бумаг на вторичном рынке сразу после аукционов, куда прежде устремлялся неудовлетворенный спрос.

ПАРАДОКСЫ СПРОСА

В свою очередь, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко полагает, что Минфин если и откажется, то не от лимитов предложения, а от раскрытия этой информации.

"На мой взгляд, вряд ли это существенно повлияет на рынок. Поведение игроков определяется в большей степени доходностью бумаг и наличием свободной ликвидности, а не информацией об объеме размещения", — пояснил он свою точку зрения.

Покупатели, в свою очередь, могут проявлять большой спрос, но когда на рынке нет ажиотажа, он сконцентрирован, как правило, ниже цены размещения, удовлетворяется меньшее количество заявок. Сокрытие информации об объеме предложения, на мой взгляд, не повысит объем размещения, добавил эксперт.

Эксперты указали, что факторов, определяющих спрос на российский госдолг, сейчас много, но ключевой из них — это новые санкции. "Спрогнозировать, будут они введены или нет, мы не можем", — говорит Стерина.

По мнению Ващенко, все будет всецело зависеть от ситуации на валютном рынке и монетарной политики ЦБ и Минфина. Пока разница между ключевой ставкой в России (7,75%), с поправкой на инфляцию (4,3%), и в США (2,5%) будет положительной, а Минфин продолжит давать премию к ключевой ставке, то спрос в целом будет устойчивым.

"В текущих условиях 10-40 миллиардов рублей в неделю, в зависимости от свободной ликвидности банков и других институциональных инвесторов, Минфин будет привлекать, а в отдельные дни больше", — прогнозирует эксперт.