МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем увеличивается к евро, но снижается к иене, выступление президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием к конгрессу слабо повиляло на валютные торги, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1395 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1412 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,66 иены за доллар со 109,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 96,16 пункта.

Во вторник Трамп, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на южной границе страны.

В том, что касается торговли с Китаем, президент США отметил, что торговая сделка с КНР должна включать "реальные, структурные изменения" в торговле двух стран и сократить торговый дефицит США.

"Выступление не вызвало настоящего интереса у финансовых рынков. Не было эскалации напряженности — по крайней мере значительной", — цитирует агентство Рейтер главного экономиста UBS Global Wealth Management Пола Донована (Paul Donovan).

Давление на евро при этом оказывает снижение рынков региона. Уменьшение основных европейских индексов связано со слабыми финансовыми показателями компаний региона.