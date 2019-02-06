МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Рубль днем перешел к умеренному снижению против основных резервных валют.

Неуверенная динамика рынка нефти и общее снижение аппетита к риску на мировых финансовых рынках поддерживают давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск повышался на 16 копеек — до 65,78 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 74,89 рубля.

РУБЛЬ – НЕМНОГО ВНИЗ

Рубль снижался к доллару и в меньшей степени — к евро на фоне сползания единой европейской валюты на форексе ниже уровня 1,14 доллара. Таким образом, попытки утреннего роста оказались робкими и быстро сошли на нет.

Инвесторы уменьшили спрос на рисковые активы на мировых рынках, что отражается днем в снижении западноевропейских биржевых индексов и американских фондовых фьючерсов.

Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения в среду днем и сползли ниже 62 долларов за баррель сорта Brent. Трейдеры отыгрывают данные Американского института нефти (API) о том, что за неделю по 1 февраля коммерческие запасы "черного золота" в США выросли на 2,514 миллиона баррелей. При этом неделей ранее был зафиксирован рост запасов на 2,098 миллиона баррелей.

В преддверии заседания ЦБ РФ по монетарной политике в пятницу, сегодня намечено другое интересное и важное для позиционирования событие – размещение очередных двух траншей ОФЗ, отмечают аналитики. Минфин анонсировал предложение инвесторам федеральных облигаций суммарно на 35 миллиардов рублей по номиналу, и это максимальный объем дневного предложения с начала года.

В итоге доллар и евро днем прибавляли к рублю в пределах 0,25%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,05 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российский рубль "парит" практически в невесомости, где кроме "гравитации доллара" других значимых природных сил не определяется, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный Финансовый Центр".

Доллар продолжает оставаться внутри торгового коридора, очерченного значениями 65 и 66 рублей, добавил он.

Давление на курс рубля со стороны покупок валюты для Минфина в феврале снизится, что при неухудшении глобального фона по-прежнему оставляет рублю шансы на умеренный рост, как минимум в район 64-65 против доллара, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Умеренную поддержку рублю способно обеспечить и ожидаемое сохранение в пятницу осторожной позиции российского ЦБ относительно монетарной политики, пусть ставка, как ожидается, и останется без изменений", — добавил он.