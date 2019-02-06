МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Объем средств населения на фондовом рынке Московской биржи за 2018 год увеличился в два раза и установил рекорд, превысив 1 триллион рублей, сообщили РИА Новости в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

"Текущие цифры размещения средств частными лицами на фондовом рынке являются рекордными. Объем средств населения на фондовом рынке, по данным Московской биржи, по итогам года преодолел историческую отметку в 1 триллион рублей, а физическими лицами было приобретено облигаций на 185 миллиарда рублей (трехкратный рост год к году). В 2018 году был двукратный рост по объему средств на фондовом рынке", — сообщила руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

По подсчетам экспертов, число счетов физических лиц на фондовом рынке также растет. "Число активных счетов клиентов (в рамках месяца совершается хотя бы одна сделка) – 190 тысяч по итогам 2018 года (+35% за год)… Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 66% за год, превысив полумиллионную планку (на начало года – 302 тысячи)", — подсчитали в НРА.

"Рост заинтересованности в ИИС может быть обусловлен тем, что инвестор имеет право на один из двух видов инвестиционных вычетов по НДФЛ: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета)", — пояснила Артемьева.

С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды.