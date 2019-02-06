МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются в начале торгов, в то время как инвесторы оценивают выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,13%, до 25378,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повышался на незначительные 0,02%, до 7403,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,08%, до 2734,97 пункта.

Во вторник Трамп, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на южной границе страны. Кроме того, Трамп призвал конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае "несправедливых" торговых ограничений со стороны других стран.

При этом ранее в среду в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров. "Мы активно настроены на продолжение этих переговоров. Мы затрачиваем огромные усилия на то, чтобы уложиться в срок и заключить соглашение. Это наша цель", — сказал министр.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. До 1 марта стороны намерены договориться в торговой сфере, иначе, как заявляют США, последуют новые пошлины.