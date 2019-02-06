МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Курс доллара вечером в среду растет к мировым валютам, так как трейдеры отыгрывают сильные статданные по торговому балансу США и надеются на прогресс в разрешении американо-китайских торговых противоречий на предстоящих переговорах между странами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск курс евро к доллару снижался до 1,1377 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1412 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,78 иены за доллар со 109,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос 0,16%, до 96,22 пункта.

Участники торгов отыгрывают хорошую статистику из США. Ранее в среду министерство торговли страны сообщило, что дефицит торгового баланса США в ноябре сократился на 6,4 миллиарда долларов, или на 13% по сравнению с пересмотренным показателем октября — до 49,3 миллиарда долларов. Аналитики же прогнозировали снижение лишь до 54 миллиардов долларов.

Инвесторы также оптимистично настроены относительно очередных торговых переговоров США и Китая. В минувшие выходные в китайских СМИ появились сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов. При этом по итогам прошедшего 30-31 января раунда переговоров китайская сторона сообщила, что КНР и США договорились о снижении дисбаланса в торговле.

На фоне ожидания очередного раунда переговоров инвесторы обратили внимание на выступление президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием конгрессу во вторник. Он заявил, что торговая сделка с Китаем должна включать "реальные, структурные изменения" в торговле двух стран и сократить торговый дефицит США.