МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российский рынок снизился на ухудшении настроений инвесторов и желании ряда игроков зафиксировать прибыль, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,3% — до 2539,73 пункт, индекс РТС — на 0,63%, до 1215,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.19 рос на 16 копеек — до 65,78 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 74,84 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,98% — до 62,59 доллара за баррель.

ВНЕШНИЙ ФОН

"Внешний фон заметно испортился. Европейские фондовые индексы закрылись падением на фоне выхода слабой статистики по производственным заказам в Германии за декабрь, что послужило сигналом о замедлении темпов роста в странах ЕС. Американские фондовые индексы снижаются приблизительно на 0,3-0,5% в первые часы торговой сессии, так как заявление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом не содержало конкретных инициатив в области экономической политики, неопределенность по вопросам иммиграционной политики накаляется", — комментирует Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

"Рынок находится в ожидании комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу дальнейшего направления монетарной политики, добавляет она.

В рамках сегодняшней сессии "медведи" попытались увести рынок в коррекцию, чему кроме негативного внешнего фона способствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, добавляет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — акции ОВК (16,14%), депозитарные расписки "Ленты" (2,07%), депозитарные расписки X5 (1,88%), акции НЛМК (1,24%), ММК (1,15%), "Норильского никеля" (0,75%).

В лидерах снижения – акции "Энел Россия" (-5,32%), депозитарные расписки En+ (-2%), акции ТГК-1 (-1,64%), "Роснефти" (-1,62%), ВТБ (-1,57%), "Новатэка" (-1,49%), ТМК (-1,08%) и акции Polymetal (-1,03%).

"На сегодняшней торговой сессии одним из лидеров снижения выступили акции "Северстали" (-0,95%). Акция находится в стадии временной коррекции после бурного роста на прошлой неделе. Вчера компания отчиталась о росте годовой чистой прибыли на 50%. Также у "Северстали" низкая долговая нагрузка – показатель чистый долг/EBITDA равен 0,42. Компания платит щедрые дивиденды: за 2018 год дивидендная доходность составила 15,2% годовых – самая высокая среди металлургов, прогноз дивидендной доходности "Северстали" на 2019 год – 11,9% годовых. Акции "Северстали" в ближайшее время могут достичь отметки 1050 рублей и продолжить рост до 1100 рублей", — считает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Соснова из "Фридом Финанс" ожидает открытие торговой сессии в четверг в минусе и коррекцию в первой половине торгов.

Нечаев из НПФ "Согласие" ожидает, что на завтрашней торговой сессии индекс откроется вблизи отметки 2545 пунктов и консолидируется в диапазоне 2540-2550.

"При этом для возобновления роста рынку явно не хватает нового повода, которым мог бы стать выход нефти марки Brent выше 63 долларов. Если же говорить о технической картине на графике индекса Мосбиржи, то она не изменилась. Все тренды в текущий момент направлены вверх, а ближайшей поддержкой продолжает оставаться уровень 2500 пунктов", — комментирует Зварич из Промсвязьбанка.

В России в четверг по МСФО за 2018 год отчитаются "Магнит", ММК, НЛМК, а Сбербанк представит отчетность за январь по РСБУ, напоминает Елена Кожухова из "Велес Капитала".