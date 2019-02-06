МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером на укреплении доллара, следует из данных торгов. Драгметалл может закрыть в красной зоне четвертую торговую сессию подряд.

По состоянию на 19.14 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,15 доллара, или 0,24% — до 1316,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,49% — до 15,75 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 96,23 пункта.

При этом аналитики в перспективе ожидают возобновления роста цен на золото, в том числе ввиду ожидаемого замедления повышения ставки ФРС США.

"Хотя драгметалл, по видимому, продолжить терять в стоимости в ближайшее время, "быки" на рынке по-прежнему контролируют рынок в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитика компании FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).

Пока на рынке сохраняется беспокойство по поводу замедления роста мировой экономики, а также паузы в цикле повышения ставок ФРС США, "золото будет продолжать сиять", отметил аналитик.

Рост ставки ФРС традиционно поддерживает курс доллара, что негативно отражается на стоимости золота. Дорогой доллар снижает привлекательность драгметалла для держателей других валют.