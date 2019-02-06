МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) негативной динамикой, кроме НЛМК, "Газпром нефти" и "Ленты", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,67%, до 6,36 доллара, "Новатэка" — на 2,95%, до 180,8 доллара, "Лукойла" — на 0,17%, до 82,8 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,2%, до 4,94 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,57%, до 26,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,29%, до 20,75 доллара, НЛМК — выросла на 0,86%, до 24,5 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,7%, до 15,59 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2%, до 1,27 доллара, Сбербанка — на 1,41%, до 13,3 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизились в стоимости на 2,3%, до 19,54 доллара.

Цена расписок "Магнита" опустилась на 0,81%, до 15,29 доллара, "Ленты" — выросла на 1,05%, до 3,36 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 1,19%, до 2,98 доллара.