МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые площадки Европы завершили торги среды отрицательной динамикой на фоне разочаровывающих отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE снизился на 0,06%, до 7173,09 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 5079,05 пункта, немецкий DAX — на 0,38%, до 11324,72 пункта.

Акции BNP Paribas дешевели в ходе торгов, но сумели отыграть потери к закрытию. Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций французской банковско-финансовой группы, за 2018 год составила 7,526 миллиарда евро, что на 3% меньше показателя за предыдущий год, сообщалось в отчетности BNP Paribas.

Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2018 года уменьшилась на 29%, до 7,25 миллиарда евро. В результате бумаги Daimler снизились в цене на 1,81%.

Другим негативным фактором для фондовых рынков стало выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе. Во вторник Трамп, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на южной границе страны. Кроме того, Трамп призвал конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае "несправедливых" торговых ограничений со стороны других стран.

"Инвесторы, ожидающие выступления Трампа для поиска новых факторов роста (на биржах — ред.), остались разочарованы", — приводит агентство Рейтер мнение руководителя отдела исследований London Capital Group Джаспера Лоулера (Jasper Lawler).