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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка.

"Сегодня я имею удовольствие представить моего кандидата на пост президента Всемирного банка господина Дэвида Мэлпаса", — сказал Трамп.

Перед этим объявлением высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что министр финансов Стивен Мнучин активно искал кандидата на эту позицию, многие люди выразили интерес к этому и лично встречались с министром. Мэлпас, по словам представителя администрации, имеет 40-летний опыт в финансовой сфере и работал со многими международными структурами. В частности, напомнил он, именно Мэлпас был одним из сторонников идеи увеличения капитала этой финансовой организации, что и было сделано.

По словам представителя администрации, министр финансов США уже обсудил кандидатуру Мэлпаса с представителями многих стран, в том числе основных акционеров Всемирного банка, и продолжит это в течение ближайших недель.

"Он сфокусируется на том, чтобы принести экономический рост в страны с низким уровнем дохода и поднять там уровень жизни", — добавил чиновник.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким ушел в отставку 1 февраля, обязанности главы банка сейчас исполняет исполнительный директор Кристалина Георгиева. Всемирный банк рассчитывает закончить процесс обсуждения кандидатур на пост президента до середины февраля, а процесс его утверждения — до середины апреля.

Джим Ён Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки — желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции, президентом Всемирного банка становится гражданин США — страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.