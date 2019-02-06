МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижается к доллару и слегка прибавляет к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе в район 1,135 доллара.

Удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ и вечерний рост цен на нефть поддержали российскую валюту.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 22.38 мск повышался на 24 копейки — до 65,86 рубля, курс евро снижался на 5 копеек — до 74,83 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

БЕЗ ЕДИНОЙ ДИНАМИКИ

Российская валюта в среду не показывала единой динамики в течение дня. Утренние попытки роста оказались непродолжительными и быстро сошли на нет.

Снижение аппетита к риску на мировых торговых площадках обусловило снижение рубля к доллару. При этом европейская валюта обновляет на форексе минимум с 25 января, торгуясь в районе 1,136 доллара.

Курс доллара вечером поддержали неожиданно сильные данные по торговому балансу США, а также надежды на прогресс в разрешении американо-китайских торговых противоречий на предстоящих переговорах между странами.

Определенную поддержку рубль получил от аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство в среду в полном объеме разместило ОФЗ двух серий на 35 миллиардов рублей, при этом совокупный спрос составил 70,6 миллиарда рублей.

Кроме того, нефтяные котировки к вечеру вышли в плюс и закреплялись выше 62,5 доллара за баррель на статистике по запасам сырья в США. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 1 февраля увеличились на 1,3 миллиона баррелей — до 447,2 миллиона баррелей. При этом ожидался более сильный рост — на 2,2 миллиона баррелей.

Наконец, еще одним фактором поддержки рубля стали данные ФТС о росте профицита торгового баланса РФ в 2018 году в 1,62 раза – до 211,6 миллиарда долларов.

Тем не менее, доллар вечером повышался на 0,3% к рублю. Евро снижался на 0,1%. Рублевая цена нефти поднялась выше отметки 4,1 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основное внимание игроков приковано к рынку нефти и валютным рынкам развивающихся экономик, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Любые позитивные изменения на этих "фронтах" могут стимулировать покупки рубля. При этом ближе к концу месяца российская валюта вновь получит поддержку со стороны налогового периода, что, при сохранении умеренно позитивного внешнего фона, будет способствовать отступлению пары доллар/рубль к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65", — отмечает он.

Из важных событий на этой неделе можно выделить заседание совета директоров Банка России 8 февраля, на котором будет рассмотрен вопрос по ключевой ставке, отметил Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

"Ожидается, что ключевая ставка останется неизменной, что не окажет влияния на курс рубля. Нефть останется в диапазоне 59-64 доллара за баррель, так как фундаментальных факторов к изменению диапазона нет, и картель ОПЕК во главе с Саудовской Аравией прикладывает максимум усилий по поддержанию цен на нефть на текущих уровнях. Курс рубля останется в боковом движении в коридоре 65-66 против доллара", — сказал он.