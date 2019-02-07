МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Платформа для торговли цифровыми активами Xena Exchange в феврале запустит первый криптовалютный дериватив на токен Gram платформы Telegram Open Network (TON), рассказал агентству "Прайм" глава платформы Антон Кравченко.

Деривативы на Gram появятся на бирже после запуска 18 февраля секции для торговли криптодеривативами. Первым деривативом на бирже станет контракт биткоина — BTC к USD. Предполагается, что инвестиции в криптовалюты через деривативы привлекут традиционных и институциональных инвесторов на криптовалютный рынок, тем самым обеспечивая приток новых средств, повышая объемы торгов и снижая волатильность.

Деривативы будут иметь большое кредитное плечо (до 100x), в системе также будет встроен механизм защиты от резких изменений курса и случайных ликвидаций позиций. Инвесторы проекта TON смогут торговать деривативами до момента фактического выпуска токенов Gram на биржи.

"Это значимый шаг для всего криптовалютного рынка. Токен Gram важен для сообщества, и потому имеет существенный потенциал в виде деривативного контракта. Это первый случай на рынке криптовалют, когда деривативы используются не только для спекулятивных операций с целью получения прибыли, но и для хеджирования рисков", — отметил Кравченко.

Компания Telegram в начале 2018 года сообщила о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте привлек 1,7 миллиарда долларов от менее чем 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда. В январе СМИ писали, что представить блокчейн-платформу TON с криптовалютой могут уже в феврале, а запустить — в марте. Согласно сообщениям, команда готова к полному запуску TON в начале 2019 года, платформа TON готова примерно на 90%.

Платформа Xena Exchange основана в 2018 году бывшими сотрудниками инвестбанков и технологических компаний, в частности: J.P. Morgan, Deutsche Bank, UBS, Russian Stock Exchange, Kaspersky Labs и других.