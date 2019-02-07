МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Планируемый запуск дериватива на токен Gram платформы Telegram Open Network (TON) может оказаться провальным, поскольку криптовалютный "хайп" проходит, да и сам инструмент на еще не выпущенную криптовалюту вызывает сомнения, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Глава платформы для торговли цифровыми активами Xena Exchange Антон Кравченко ранее в четверг рассказал, что биржа в феврале запустит первый дериватив на криптовалюту Gram. Деривативы появятся на бирже после запуска 18 февраля соответствующей секции, они будут иметь большое кредитное плечо (до 100x), в системе также будет встроен механизм защиты от резких изменений курса и случайных ликвидаций позиций. Инвесторы проекта TON, по словам Кравченко, смогут торговать деривативами до момента фактического выпуска токенов Gram на биржи.

"Некоторые игроки еще не могут свыкнуться с мыслью, что "крипто-хайп" прошел, и пытаются нащупать сравнительно честные способы отъема денег у населения. Анонс дериватива со стократным плечом на несуществующий актив Gram — это, во-первых, попытка привлечь к себе внимание, во-вторых, возможность быстро изъять средства у маленьких трейдеров", — считает президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Он сравнил криптодериватив с запуском на одной из криптобирж платной игры. "Прямо не выходя из торгового терминала, можно поиграть в кости. Что-то выигрываешь, что-то проигрываешь, но когда ставишь существенную сумму, — проигрываешь почти всегда. Все быстро, понятно и полностью отражает суть всех подобных схем", — уверен эксперт.

"ЭТО, КАК МИНИМУМ, СТРАННО"

Директор по инвестициям международной сети Cryptolife.World Мансур Гусейнов указал, что если биржа не гарантирует привязку дериватива к токенам Gram, то "цены могут вообще не отражать стоимость Gram, когда он начнет торговаться".

"Спроса инвесторов, скорее, не будет. Потому что биржа непонятная, привязки к Gram с большой долей вероятности не будет", — поделился он своим мнением.

Вице-президент Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна по развитию и регулированию рынка Валерий Петров также считает, что запуск подобного дериватива до выхода Gram на биржевые площадки "выглядит, как минимум, странно".

"В профессиональном сообществе есть устоявшееся мнение, что деривативы всегда торгуются из расчета цены базового актива. В данном случае базовым активом является Gram, текущее значение для которого не определено, поэтому любые изменения цены на дериватив будут носить исключительно спекулятивный характер и не будут иметь ничего общего с экономикой самого проекта TON. Можно предположить, что больше всего в этой инициативе заинтересованы спекулянты, которые банально хотят заработать на тех, кто не очень хорошо разбирается в тонкостях биржевой торговли", — заявил он.

"Очень бы хотелось узнать позицию самого проекта TON по данной инициативе. Потому что в случае появления недовольства со стороны инвесторов, эта инициатива может нанести вред проекту в целом и дискредитировать цену Gram, например, если она резко упадет еще до того, как токен выйдет на рынок", — добавил Петров.

Компания Telegram в начале 2018 года сообщила о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте привлек 1,7 миллиарда долларов от менее чем 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда. В январе СМИ писали, что представить блокчейн-платформу TON с криптовалютой могут уже в феврале, а запустить — в марте. Согласно сообщениям, команда готова к полному запуску TON в начале 2019 года, платформа TON готова примерно на 90%.