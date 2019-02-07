МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг на фоне распродаж на американских рынках днем ранее и статистики из Германии, не оправдавшей ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.57 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,02%, до 7171,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 5064,59 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 11260,1 пункта.

Европейские трейдеры поддались пессимизму вслед за своими американскими коллегами — в среду биржи США закрылись снижением индексов на фоне выступления американского президента Дональда Трампа в конгрессе.

Давление на настроения инвесторов также оказывают показатели макроэкономической статистики из крупнейшей европейской экономики — Германии. Так, согласно официальным данным, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в декабре сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, напротив, ожидали роста индикатора на 0,7%.

Теперь участники торгов ждут очередного заседания Банка Англии позднее в четверг и комментариев регулятора по дальнейшей монетарной политики в свете увеличения неопределенности вокруг перспектив выхода Великобритания из ЕС (Brexit). По прогнозам аналитиков, Банк Англии сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и подтвердит программу выкупа активов с рынка в объеме 435 миллиардов фунтов стерлингов.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают отчетности компаний региона. Так, несмотря на то, что французский производитель алкоголя Pernod Ricard SA сообщил о снижении чистой прибыли по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершился 31 декабря), он отчитался о росте операционной прибыли и повысил прогноз по темпам роста данного показателя на текущий год. Акции компании дорожают более чем на 2%.