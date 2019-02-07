МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс рубля днем умеренно снижается к доллару на фоне угасания интереса инвесторов к рисковым активам, но нейтрален к евро, который показывает отрицательную динамику на международном валютном рынке форекс, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.20 мск четверга рос на 20 копеек — до 66,07 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 74,86 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,22% — до 62,55 доллара за баррель.

Евро к доллару снижается на форексе на 0,28%.

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

На утренних торгах доллар преодолел отметку в 66 рублей впервые с 30 января. Днем рубль теряет порядка 0,3% к американской валюте, при этом остается недалеко от уровней предыдущего закрытия к евро.

Валюты развивающихся рынков, включая рубль, сегодня с утра дешевеют, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко. Они полагают, что эта тенденция сохранится, если продолжится укрепление доллара США относительно других валют развитых рынков.

"На глобальных площадках наблюдается сокращение аппетита инвесторов к рисковым активам. Отчасти этому поспособствовало вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, в ходе которого глава ФРС США отметил, что американская экономика находится в хорошем состоянии. Это заявление может свидетельствовать о том, что пауза в повышении ключевой ставки, о которой ФРС сообщила на прошлой неделе, может быть менее продолжительной, чем на это рассчитывает рынок", — комментируют аналитики "Нордеа банка" Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

Кроме того, неопределенность разрешения американо-китайских торговых противоречий усиливает осторожность игроков по отношению к рисковым активам на фоне приближения дедлайна (1 марта) по торговым переговорам между США и КНР, после которого американская сторона может ввести дополнительные импортные пошлины на китайские товары, добавляют они.

Впрочем, Юрий Кравченко из "Велес Капитала" указывает, что потери рубля за последнюю неделю заметно уступают потерям валют-аналогов в лице турецкои? лиры (-1,7%), бразильского реала (-1,5%) и южноафриканского рэнда (-2,5%).

"Более скромное укрепление доллара на внутреннем рынке за последнюю неделю по сравнению с другими площадками EM (развивающихся рынков – ред.) частично объясняется ростом цен на нефть (+0,8% по марке Brent за последнюю неделю). Вместе с тем ограничить потери рублю, по всей видимости, помогли абсорбирующие операции Банка России, которые регулятор активно проводил в конце прошлои? – начале текущеи? недели. Так, еще к утру среды ЦБ абсорбировал к себе на депозиты почти 3 триллиона рублей свободнои? ликвидности, что стало максимальным уровнем с 10 октября прошлого года", — говорит аналитик.

Евро с утра снова испытывает некоторое давление, поскольку опубликованная в Германии статистика по промышленному производству за декабрь оказалась негативной; ранее о негативных тенденциях в германской промышленности свидетельствовали данные о сокращении объема промышленных заказов, указывают аналитики "Сбербанк КИБ".

Впрочем, эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Александр Красный считают, что курс рубля замер в боковом тренде, торгуясь в узком диапазоне 65,3-66,1 рубля за доллар. Поддержку курсу рубля оказала позитивная динамика инфляции, которая в январе не превысила 5% в годовом выражении, считают они.

ПРОГНОЗЫ

В четверг курс российской валюты может приблизиться к отметке 66,3 рубля за доллар, на фоне общего укрепления последнего, полагают аналитики "Сбербанка КИБ". "Впрочем, такой уровень может оказаться довольно привлекательным для покупки рубля в условиях, когда международные участники рынка, похоже, проявляют интерес к российским активам и есть потенциал повышения глобального спроса на риск в том случае, если США и Китаю удастся достичь торгового соглашения", — добавляют они.

К утру сегодняшнего дня в банковскую систему вернулось более половины рублевых средств с депозитов ЦБ РФ, поэтому Кравченко из "Велес Капитала" не исключает, что в ближаи?шее время доллар продолжит восстанавливать свои позиции на внутреннем рынке, закрепившись в диапазоне 66-66,25 рубля.