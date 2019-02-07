МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Акции cервиса микроблогов Twitter Inc. дешевеют более чем на 10% на открытии торгов после публикации данных о снижении числа активных пользователей в четвертом квартале, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 17.39 мск акции Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже падают в цене на 10,51%, до 30,57 доллара.

Ранее в четверг компания опубликовала финансовую отчетность по итогам 2018 года, в которой указала, что число активных пользователей Twitter в четвертом квартале уменьшилось на 1,5% в квартальном выражении — до 321 миллиона человек в месяц. В годовом выражении число пользователей снизилось на 2,7%.

При этом количество пользователей, заходящих в блог ежедневно, по итогам четвертого квартала выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 126 миллионов человек. Компания впервые раскрыла абсолютное значение этого показателя.

Twitter впервые зафиксировал прибыль по итогам года — в 2018 году она составила 1,206 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 1,56 доллара против убытка в 0,15 доллара годом ранее.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.