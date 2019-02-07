МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг опустился по основным индексам на 1,2-1,3% на фоне ощутимо ухудшившейся конъюнктуры мировых биржевых индексов, а усилившееся снижение нефтяных котировок добавило давления на российский фондовый рынок.

Рублевый индикатор Мосбиржи снизился по итогам дня на 1,17%, до 2509,89 пункта, долларовый индекс РТС упал на 1,29%, до 1200,14 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В лидерах снижения оказались акции "Русала" (-3,3%), ТМК (-2,9%), Сбербанка (-2,6%), "Роснефти" (-2,4%). Подорожали бумаги "Распадской" (+1,5%), "Северстали" (+0,7%), "Алросы" (+0,6%).

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на текущий год – до 1,3% с предыдущей оценки в 1,9%, сделанной осенью прошлого года. Негатива добавили также еженедельные данные рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 2 февраля уменьшилось только на 19 тысяч, до 234 тысячи, хотя эксперты прогнозировали снижение до 221 тысячи.

Рынок нефти вечером терял около 3%, направляясь к уровню 60 долларов за баррель сорта Brent. Вооруженные силы Ливии, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару, в среду без боя заняли крупнейшее нефтяное месторождение в стране "Шарара". Участники торгов полагают, что это повышает вероятность скорого возобновления добычи там.

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2500 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Учитывая текущие настроения, уже завтра рынок может протестировать эту отметку. Однако даже в случае ее пробоя, на наш взгляд, говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно. Отметим, что негативный фон может и дальше стимулировать фиксацию прибыли по длинным позициям, в результате чего рынок может закрепиться в диапазоне 2450–2500 пунктов", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили падение, отметила, в свою очередь, Елена Кожухова из компании "Велес брокер". "Целями краткосрочной коррекции индексов могут стать уровни 2485 и 1180 пунктов соответственно. На этот раз можно говорить о перспективе продолжения краткосрочного снижения", — заключила она.