МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в четверг продолжает находиться в умеренном минусе к доллару и стабильным к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе в район 1,135 доллара, снижение рынка нефти более чем на 2%, в район 61 доллара за баррель марки Brent, поддерживает давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.30 мск повышался на 11 копеек, до 65,98 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 74,88 рубля.

Рубль в течение торгов четверга демонстрировал разнонаправленную динамику. Попытки роста основных резервных валют на фоне ухудшения спроса на рисковые активы в середине дня сменились укреплением рубля, и он на короткое время даже выходил в небольшой плюс. Был спрос на валюту, но он иссяк на время, и рубль обратно укрепился, рассуждает Олег Ачкасов из BCS Global Markets.

Однако усиление негативной динамики рынка нефти вечером все же закрепило доллар на уровне 66 рублей, который он пробовал еще с утра. Вооруженные силы Ливии, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару, в среду без боя заняли крупнейшее нефтяное месторождение в стране "Шарара". Участники торгов полагают, что это повышает вероятность скорого возобновления добычи там. Это, в свою очередь, снимает опасения по поводу сокращения поставок ливийской нефти на мировой рынок.

В итоге доллар вечером прибавляли к рублю в пределах 0,2%, евро почти не менялся. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,05 тысячи рублей за баррель сорта Brent. Для укрепления рубля необходим выход рынка энергоносителей выше 63 долларов по сорту Brent, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Это будет способствовать покупкам российской валюты и движению пары USD/RUB к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65", — добавил он.

Пара доллар/рубль поднялась к 66, закрепление выше нее откроет дорогу росту к уровню 66,6, оценила Елена Кожухова из компании "Велес брокер". Пара евро/рубль консолидировалась ниже сопротивления 75,2, преодоление которого откроет ей дорогу к уровню 75,7, добавила она. Повлиять на динамику рубля в пятницу может заседание ЦБ РФ, который, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 7,75%, что умеренно негативно для российской валюты, заключает Кожухова.