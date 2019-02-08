МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы снижается к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью и в ожидании решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 19 копеек — до 66,10 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 74,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти с утра снижается на 0,5% — до 61,29 доллара за баррель по марке Brent.

Заседание совета директоров ЦБ РФ по процентной политике состоится позже в пятницу.