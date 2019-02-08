МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе вырос на 0,5%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в январе вырос на 1,3% по сравнению с декабрем, к евро — на 0,7%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в январе снизился на 0,4% к декабрю. Номинальный курс рубля к доллару не изменился, к евро — уменьшился на 0,4%.

Средний номинальный курс доллара к рублю в январе составил 67,33 рубля, к евро — 76,92 рубля.