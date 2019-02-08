МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в пятницу, восстанавливаясь после падения днем ранее на фоне слабой статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,17%, до 7105,61 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 4989,6 пункта, немецкий DAX снижается на 0,01%, до 11022,25 пункта.

В пятницу на европейских рынках акций в основном отмечается коррекция после того, как днем ранее их падение достигало 2,7% на фоне статданных по промышленности Германии, которые оказались гораздо хуже прогнозов аналитиков. Однако в пятницу во второй по величине европейской экономике были опубликованы более оптимистичные статданные. Так, объем экспорта Германии в декабре вырос на 1,5% в месячном выражении, импорта — на 1,2%. Аналитики ожидали более скромного роста показателей — по 0,2%.

С оптимизмом восприняли инвесторы финансовую отчетность ритейлера электроники Ceconomy AG, чистая прибыль которого по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года (период завершился 31 декабря) выросла на 3% в годовом выражении и составила 107 миллионов евро. При этом объем продаж компании достиг 6,879 миллиарда евро, увеличившись на 1,7% по сравнению с показателем годичной давности. Акции компании после отчетности дорожают на 17% на бирже во Франкфурте.

В то же время давление на настроения участников рынков оказывают заявления президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. При этом в начале недели китайские СМИ сообщали, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.

Главный рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что хотя это сообщение стало неприятным сюрпризом, оно не является основанием полагать, что торговые переговоры не продвигаются.