МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем демонстрируют смешанную динамику на фоне опасений относительно замедления роста мировой экономики, при этом поддержку ценам на нефть оказывает сокращение добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.15 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 61,83 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,28%, до 52,48 доллара за баррель.

Мировые инвесторы с пессимизмом отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. При этом ранее на текущей неделе китайские СМИ сообщали, что такая встреча может пройти в конце февраля во Вьетнаме. Это сообщение привело к обострению опасений относительно перспектив торгового конфликта двух стран и его влияния на мировую экономику, рост которой замедляется.

В то же время, поддержку настроениям инвесторов оказывают поступающие данные о сокращении добычи странами ОПЕК+ в рамках принятого в конце прошлого года решения. Согласно источникам в ОПЕК, на которые ссылается агентство Рейтер, Саудовская Аравия сократила добычу нефти в январе примерно на 400 тысяч баррелей в день, до 10,24 миллиона баррелей в день.

"Апрельское заседание ОПЕК+ приближается, и мы ожидаем, что если организация сохранит приверженность своим целевым показателям добычи, то цены на нефть пойдут дальше вверх", — приводит агентство мнение аналитиков американского инвестиционного банка Jefferies.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который, как сообщал министр энергетики РФ Александр Новак, составлял 11,4 миллиона баррелей в сутки.