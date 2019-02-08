МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль днем торговался в легком минусе к доллару и к евро на фоне ожидаемого решения ЦБ РФ и мягких комментариев регулятора по денежно-кредитной политике (ДКП).

Попытки рынка нефти вернуться на отметку 62 доллара за баррель марки Brent поддерживает российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.47 мск повышался на 9 копеек — до 66 рублей, курс евро — на 7 копеек до 74,85 рубля.

РУБЛЬ – В ЛЕГКОМ МИНУСЕ

Рубль днем в пятницу слегка снижался к доллару и в меньшей степени — к евро на фоне слабой динамики европейской валюты на форексе около уровня 1,134.

Попытки рынка нефти подняться и вернуться к уровню 62 доллара за баррель отчасти поддерживают курс рубля. Однако на мировых финансовых рынках наблюдается снижение аппетита к риску из-за опасений по поводу роста мировой экономики. Они пришли от снижения Еврокомиссией прогнозов по динамике роста ВВП еврозоны. Кроме того, появились сомнения в том, что встреча лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоится в конце февраля.

На этом фоне доллар и евро днем прибавлял к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,1 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ЦБ СМЯГЧИЛ РИТОРИКУ

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке совпало с ожиданиями – регулятор оставил ее на уровне 7,75% годовых, однако смягчил риторику, что слегка надавило на курс российской валюты.

Центробанк убрал из заявления по ключевой ставке жесткий сигнал о возможности ее дальнейшего повышения. Регулятор также указал, что будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность сделанных повышений для возврата инфляции к цели в 2020 году.

Февральское заседание ЦБ не является опорным, в рамках его не планировалось конференции главы регулятора и обновления макроэкономических прогнозов, рассуждает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

"Исторически при отсутствии существенных внешних или внутренних шоков Банк России воздерживается от решений по ставке в рамках подобных проходных заседаний и от принятия решения по ставке вне заседаний. Cейчас экономика и финансовый рынок России не находятся под влиянием какого бы то ни было острого внешнего или внутреннего негатива. На фоне отмены санкций против компаний Дерипаски и объективно слабого влияния повышения НДС на инфляцию и инфляционные ожидания излишнее охлаждение экономики (из-за дальнейшего повышения ставки) было бы контрпродуктивным", — сказал он.

Кроме того, в комментарии ЦБ справедливо обратил внимание на последние действия ФРС – американский регулятор смягчил свою ДКП, отметил Василий Карпунин из компании "БКС Брокер". Это снизило риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками, добавил он.

Стабильность валютного курса – основа низких инфляционных ожиданий, сейчас же они находятся на повышенном уровне, около 9%, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Это дополнительный довод в пользу того, что ключевую ставку сейчас снижать, даже на 0,25 процентных пункта, нельзя. Низкая инфляция и низкие инфляционные ожидания, в свою очередь, – основа для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Если рубль слабеет больше чем на 12% в год, производство развиваться перестает, появляется опасность наступление рецессии", — заключил он.

ПРОГНОЗЫ

Впереди налоговый период, да и состояние платежного баланса продолжает оставаться благоприятным для рубля, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Поэтому периоды внешнего негатива рубль может встречать лишь умеренным ослаблением, а вот улучшение настроений на внешних площадках способно вернуть тренд на его укрепление", — добавил он.

На валютном рынке баланс курсообразующих факторов говорит в пользу укрепления рубля ближе к отметке 65 по паре USD/RUB в среднесрочной перспективе, оценивает Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

"Несмотря на ужесточение бюджетного правила, котировки поддержит снижение геополитических рисков, а ожидаемое нами снижение ключевой ставки со второй половины 2019 года поддержит спрос на рубли в рамках кэрри трейд", — добавил он.