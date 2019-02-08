МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается, оставаясь выше ключевого уровня в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи к 17.45 мск снижался на 0,35% — до 2501,05 пункта, индекс РТС — на 0,31%, до 1196,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 6 копеек — до 65,85 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 74,71 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,42% — до 61,89 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Русала" и глобальные депозитарные расписки холдинга En+ отыгрывают ростом хорошую производственную отчетность лидера мировой алюминиевой отрасли. К текущему моменту акции "Русала" повышались на 3,35%, ГДР En+ дорожали на 2,08%, свидетельствуют данные Московской биржи.

"Русал" в 2018 году, несмотря на санкции, увеличил производство алюминия на 1,3% — до 3,753 миллиона тонн, сообщила компания ранее в пятницу.

Также среди лидеров роста – акции "Интер РАО" (2,59%), "Русгидро" (1,02%) и акции "Мосэнерго" (0,98%).

Под давлением были бумаги производителей золота Polymetal (-1,24%) и "Полюса" (-0,33%), поскольку жёлтый металл попал под волну фиксации прибыли, указывает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

Также в лидерах снижения – акции ОВК (-13,91%), корректирующиеся после непрерывного трехдневного роста, обыкновенные акции "Татнефти" (-1,58%), "Яндекса" (-1,56%), "Энел Россия" (-1,42%).

Кроме того, акции АФК "Система" снижаются на 1,29%, акции МТС падают на 3,71%.

Ранее в пятницу компания МТС сообщила, что оценит необходимость листинга компании в США с учетом высоких затрат на его поддержание. Кроме того, МТС планирует рассмотреть механизмы повышения объемов торгов на Московской бирже, а также вариант, при котором эта площадка стала бы основной для торговли акциями компании.

"Бумаги "Газпрома" (-0,07%) вновь под давлением из-за новостей о подготовке резолюции в американском сенате против "Северного потока-2". Кроме того, накануне стало известно о том, что Франция также выступила против проекта, но обнадеживает то, что Германия может единолично не согласиться с поправками в энергетическую директиву ЕС", — отмечает Кочетков.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В пятницу, 8 февраля, российский рынок акций консолидируется. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи пытается закрепиться чуть выше психологического уровня в 2500 пунктов. Долларовый индекс колеблется вблизи 1200 пунктов. Предположительно, закрытие индексов произойдет неподалеку от указанных значимых уровней", — отмечает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

Главным вопросом для российского рынка будет удержание отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Кочетков из "Открытия Брокер". Внешнего негатива вполне достаточно, чтобы уровень поддержки не устоял, но это будет означать, что снятие перекупленности может перерасти в коррекцию, считает он.

Индексы Мосбиржи и РТС в целом достигли первых целей краткосрочной коррекции (район 2490 и 1185 пунктов), в связи с чем "быки" могут пытаться осуществлять новые покупки, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".