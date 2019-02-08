МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером перешел к росту против доллара и евро на фоне роста рынка нефти.

Ожидаемое решение ЦБ РФ и мягкие комментарии регулятора по денежно-кредитной политике (ДКП) были быстро переварены рынком.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.36 мск снижался на 23 копейки — до 65,68 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 74,44 рубля.

РУБЛЬ РАСТЕТ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ

Рубль вечером в пятницу повышался к доллару и евро на фоне активизировавшихся попыток рынка нефти подняться и вернуться к уровню 62 доллара за баррель.

Поддержка котировкам "черного золота" приходит от данных о сокращении добычи странами ОПЕК+ в рамках принятого в конце прошлого года решения. Согласно источникам в ОПЕК, на которые ссылается агентство Рейтер, Саудовская Аравия сократила добычу нефти в январе примерно на 400 тысяч баррелей в день, до 10,24 миллиона баррелей в день.

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке совпало с ожиданиями – регулятор оставил ее на уровне 7,75% годовых, однако смягчил риторику, что слегка надавило на курс российской валюты.

Центробанк убрал из заявления по ключевой ставке жесткий сигнал о возможности ее дальнейшего повышения. Регулятор также указал, что будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность сделанных повышений для возврата инфляции к цели в 2020 году. Впрочем, рынок быстро переварил эти новости и рубль вернулся к росту.

В итоге доллар и евро вечером теряли к рублю 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,05 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Реакция рубля на решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменений на уровне 7,75% годовых была спокойной, так как ни в решении, ни в итоговом пресс-релизе участники рынков не увидели для себя ничего неожиданного, полагает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс".

"В обозримой перспективе курс доллара США, скорее всего, продолжит консолидацию в диапазоне 65,5-66,5 рубля. Евро по-прежнему слаб в свете непривлекательной макроэкономической статистики и ухудшения прогнозов по темпам роста экономики еврозоны, поэтому интервал 74,5-75,5 рубля за евро евро пока не теряет своей актуальности", — оценила она.

На следующей неделе доллар будет оставаться под прессингом целого ряда ослабляющих факторов, полагает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"К их числу следует отнести замедление роста расходов американских домохозяйств вследствие снижения объема потребительского кредитования, рост числа первичных и повторных заявок на пособие по безработице, ухудшение показателей деловой активности в сфере услуг, а также слабую динамику инвестиций в строительство на фоне снижения спроса на ипотечные кредиты", — добавила она.