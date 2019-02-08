МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов пятницы умеренно снизился, оставшись тем не менее выше ключевого уровня в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,28%, до 2502,82 пункта, индекс РТС — на 0,04%, до 1199,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" дешевеет сейчас на 5 копеек, до 65,86 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 74,61 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,2%, до 61,5 доллара за баррель.

"В пятницу российский фондовый рынок продолжил коррекционную динамику на негативном внешнем фоне. Вновь основным поводом к продажам стала динамика западных площадок", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Основные европейские биржевые индексы в пятницу снизились на 0,3-1,25%, американские — снижаются сейчас на 0,8-1,1%.

"Сегодня американские биржи открыли торговую сессию снижением. Продолжающийся сезон отчетов заокеанских корпораций, несмотря на умеренно позитивную реакцию рынка, мягко говоря, не внушает оптимизма", — комментирует ход заокеанских торгов Сергей Дроздов из "Финама".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции АФК "Система" снизились на 1,04%, акции МТС упали на 2,6%,причём в ходе торгов они дешевели более чем на 5%.

Ранее в пятницу МТС сообщила, что оценит необходимость листинга компании в США с учетом высоких затрат на его поддержание. Кроме того, компания планирует рассмотреть механизмы повышения объемов торгов на Московской бирже, а также вариант, при котором эта площадка стала бы основной для торговли акциями компании.

В этом году делистинг маловероятен, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

"Выкуп акций потребовал бы привлечения примерно 2,5 миллиардов долларов, что увеличило бы долг МТС почти до 2х OIBDA. На локальным рынке нет спроса на такое количество акций (иностранные инвесторы владеют более 30% GDR). Кроме того, это была бы плохая новость для рынка в целом, поскольку среди владельцев бумаг есть крупные фонды, в том числе, индексные", — комментирует он. Вес бумаги в индексе MSCI Russia более 2%, отмечает аналитик.

"Тем не менее, новость может негативно отразиться на котировках, поскольку спекулянты будут использовать новость для игры на понижение. Целью коррекции может стать отметка 240 рублей на горизонте двух недель, прогнозирует эксперт.

Под давлением оказались и бумаги производителей золота — Polymetal (-1,48%) и "Полюса" (-0,65%).

Также в лидерах снижения – акции ОВК (-14,22%), скорректировавшиеся после непрерывного трехдневного роста, обыкновенные акции "Татнефти" (-2,16%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились на 1,77%, префы – на 1,2%), "Энел России" (-1,56%), ТМК (-1,51%), ММК (-1,46%) "Яндекса" (-1,31%),

Акции "Русала" и глобальные депозитарные расписки холдинга En+, напротив, выросли на хорошей производственной отчетности лидера мировой алюминиевой отрасли. К закрытию торгов на Московской бирже акции "Русала" повысились на 2,82%, ГДР En+ вздорожали на 2,08%.

"Русал" в 2018 году, несмотря на санкции, увеличил производство алюминия на 1,3% — до 3,753 миллиона тонн, сообщила компания ранее в пятницу.

"Возможно, некоторый позитив привнесло также сообщение о готовности ВТБ выйти из En+, что зафиксирует снятие санкций с аффилированных активов, добавляет Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

Также среди лидеров роста – акции "Интер РАО" (2,68%), префы "Башнефти" (1,16%), депозитарные расписки X5 (1,14%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В начале следующей недели возможно продолжение коррекции", — отмечает Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

"Пятницу "медведи" провели в попытках увести рынок ниже поддержки, расположенной на уровне 2500 пунктов и закрепления под ней. Однако под конец дня рынку все же удалось отыграть эту отметку. На наш взгляд, в рамках следующей недели борьба за этот уровень продолжится. При этом мы не ожидаем существенного направленного движения в ближайшие сессии", — говорит Зварич.