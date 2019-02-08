МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Курс евро в пятницу снижается к доллару пятый день подряд и демонстрирует самое сильное недельное падение с сентября на пессимистичных прогнозах от Еврокомиссии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,1332 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1340 доллара за евро. За неделю евро потерял около 1,2% по отношению к доллару, что является самым сильным падением с конца сентября прошлого года.

Курс доллара к иене опускался до 109,73 иены за доллар со 109,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 96,59 пункта.

Валютные трейдеры продолжают отыгрывать сообщения Еврокомиссии, которая на этой неделе ощутимо снизила прогноз роста экономики еврозоны на текущий год – до 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%, прогноз по инфляции — до 1,4% с 1,8%. Пересмотр отражает, в частности, более слабые, чем предполагалось, последние кварталы 2018 года.

Кроме того, на рынках сохраняется неопределенность вокруг предстоящих торговых переговоров США и Китая. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. Таким образом, президент не подтвердил появившиеся в китайских СМИ сообщения, что такая встреча может пройти в конце февраля во Вьетнаме.