МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые биржи Европы завершили торги пятницы в "красной зоне", инвесторы оценивали перспективы ухудшения торговых отношений США и Китая и замедления роста экономики еврозоны, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE снизился на 0,32%, до 7071,18 пункта, французский CAC 40 на 0,48%, до 4961,64 пункта, немецкий DAX — на 1,05%, до 10906,78 пункта.

В центре внимания участников рынка в пятницу вновь оказались торговый конфликт США и Китая. После нескольких раундов переговоров президент США Дональд Трамп заявил о готовящейся встрече с китайским лидером Си Цзиньпином, на которой должны были согласованы окончательные параметры соглашения. Однако в четверг телеканал CNBC сообщил, что эта встреча вряд ли состоится до дедлайна 1 марта. Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена.

При этом инвесторы в меньшей степени реагируют на опубликованные в четверг данные Еврокомиссии о прогнозах роста ВВП еврозоны. Так, ЕК теперь ожидает роста экономики макрорегиона в 2019 году на уровне 1,3% против предыдущей оценки в 1,7%. Прогноз роста экономики еврозоны на 2020 год понижен не столь значительно – до 1,6% с 1,7%.

"В краткосрочной перспективе проблема внешней торговли находится в центре внимания. Макроэкономические данные за последние несколько недель не дают оснований для более серьезного беспокойства по поводу рецессии, чем месяц или два назад", — считает аналитик фондовых рынков DNB Пол Харпер (Paul Harper), слова которого приводит агентство Рейтер.