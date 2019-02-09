МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российские банки в прошлом году увеличили объем выдач потребкредитов на 35%, до рекордных 2,7 триллиона рублей, однако количество выдаваемых кредитов осталось на уровне 2017 года — 16 миллионов единиц, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"По итогам 2018 года в России было выдано 16 миллионов потребительских кредитов на общую сумму 2,7 триллиона рублей. Данный показатель является рекордным с 2014 года, особенно драматически превысив результаты 2015, кризисного года, когда населению был выдан лишь 1,1 триллиона рублей. Количественный показатель демонстрировал в прошедшие годы менее активную динамику, зафиксировавшись на уровне 16 миллионов единиц в год", — сказано в материалах.

Такую динамику эксперты объясняют резким ростом средней суммы потребкредита: за прошлый год она выросла на 34% и составила 171,3 тысячи рублей. А в четвертом квартале 2018 года средний чек составил 182 тысячи рублей, став самым большим показателем среди кварталов последних двух лет.

Отмечается, что в ряде крупнейших розничных банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, средние суммы в этот период достигают 450-500 тысяч рублей для клиентов "с улицы" и 750 тысяч рублей для повторных или "зарплатных" клиентов, что может быть сопоставимо с размером ипотечного кредита в небольшом регионе.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце января заявила, что ситуация на рынке потребительского кредитования требует особого внимания регулятора — бурный рост этого сегмента может создать угрозу для финансовой стабильности.