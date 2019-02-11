МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет к мировым валютам и находится на максимумах с начала января, играя роль безопасного актива в ожидании торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,1320 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1328 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,95 иены за доллар со 109,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался 0,07%, до 96,7 пункта, что является максимальной отметкой с 4 января.

"Переговоры США и Китая являются главной темой недели, а укрепление доллара свидетельствует об осторожных настроениях на рынке в настоящее время, так как он имеет статус безопасного актива", — сказал агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale). Доллар, наряду со швейцарским франком и японской иеной, считаются "безрисковыми" активами, которые служат для хеджирования рисков на валютном рынке.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что очередная встреча лидеров США Дональда Трампа и Китая Си Цзиньпина может пройти в марте в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. Отмечалось, что результатом переговоров может стать завершение торговой войны между США и Китаем.

В конце ноября Трамп отложил до 1 марта повышения американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению. После нескольких раундов переговоров Трамп заявил о готовящейся встрече с Си Цзиньпином, на которой должны быть согласованы окончательные параметры соглашения. Однако в четверг телеканал CNBC сообщил, что эта встреча вряд ли состоится до дедлайна 1 марта.