МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник в ожидании нового раунда переговоров США и Китая, направленных на разрешение торговых противоречий между странами, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,36% — до 2653,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,9%, до 1347,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,7% — до 28143,84 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,17%, до 2180,73 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,18%, до 6060,8 пункта. Биржи Японии были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, по итогам пятницы японский Nikkei 225 упал на 2,01% — до 20333,17 пункта.

В центре внимания рынков остаются торговые отношения США и Китая. Министерство коммерции КНР в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров по устранению торговых трений пройдет в Пекине 14-15 февраля. Со стороны США в них примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин.

Встреча в Пекине состоится за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары, что станет очередным витком торговой войны между странами. В конце ноября президент США Дональд Трамп отложил до 1 марта такое повышение, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.

Аналитик инвестиционного банка UOB Kay Hian Стивен Льюн (Steven Leung) сказал агентству Рейтер, что хотя обе стороны вряд ли достигнут соглашения по волнующим их вопросам на этой встрече, рынок ожидает, что дедлайн будет продлен, поэтому "на данный момент инвесторы настроены не особо пессимистично".

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что очередная встреча Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. По имеющимся данным, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем.