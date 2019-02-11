МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,95% — до 6,29 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,01%, до 81,99 доллара, "Новатэка" — увеличивалась на 0,33%, до 181,2 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 1,37% — до 4,86 доллара, "Газпром нефти" — на 0,29%, до 25,93 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 1,59% — до 1,28 доллара, Сбербанка — на 1,65%, до 13,09 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,05%, достигая 18,79 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,1% — до 20,88 доллара, "Северстали" — торговались на уровне прошлого закрытия в 15,59 доллара, НЛМК — дорожали на 0,5%, до 24,06 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 0,2% — до 15,21 доллара, "Ленты" — росла на 0,61%, до 3,32 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 2,44% — до 2,9 доллара.