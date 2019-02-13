МОСКВА, 13 фев —ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду ощутимо снизился по индексам на фоне возросших санкционных рисков.

Снижение аналитиками Morgan Stanley рекомендаций по российским акциям до уровня "ниже рынка" добавило негатива в динамику их котировок.

Рублевый индикатор Мосбиржи снизился по итогам дня на 1,88%, до 2485,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,03%, до 1190,79 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ОПЯТЬ САНКЦИИ

Российский фондовый рынок в среду попал под волну распродаж, обусловленных ростом санкционных рисков.

Так, во вторник вечером газета Financial Times написала со ссылкой на источники, что США и Евросоюз близки к тому, чтобы принять новые санкции против России в ответ на инцидент в Керченском проливе.

Это вызвало накануне провал курса рубля против основных резервных валют. Однако он быстро восстановился на фоне оценок, что новые санкции будут направлены против лиц и компаний, причастных к этому инциденту. То есть эти санкции вряд ли затронут целые сектора экономики и финансовой системы России, а также крупные российские компании, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Тем не менее, настороженность на рынке акций преобладала. Она была усилена обзором Morgan Stanley, в котором инвестиционный банк снизил рейтинг российских акций до уровня "ниже рынка", обосновав свое решение тем, что в результате роста индекса MSCI Russia на 13% с начала года, российский фондовый рынок, по оценкам Morgan Stanley, стал одним из самых перекупленных в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток, Африка), добавил Бабин.

Аналитики Morgan Stanley в своем докладе написали, что "омрачены неопределенностью вокруг санкций и планами чрезвычайных мер властей", отметил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

В лидерах снижения сегодня оказались акции "Роснефти" (-3,1%), "Татнефти" (-2,9%), "Газпрома" (-2,7%%), "Аэрофлота" (-2,5%). Подорожали бумаги "Яндекса" (+1,3%) и "Русала" (+1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Риск санкций объективно не слишком высок для того, чтобы закрывать позиции при любом появлении негатива в новостной ленте, говорит Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

"На днях Moody`s подняло суверенный рейтинг РФ и написало, что санкции, вероятно, будут введены на покупку компаниями и гражданами США российского госдолга. При этом Россия сможет пройти их без ущерба для кредитного рейтинга инвестиционной категории. На текущий момент мы не планируем пересматривать открытые ранее инвестидеи по российским акциям и рекомендуем выкупать коррекцию в соответствующих бумагах", — добавил он.

С фундаментальной точки зрения нельзя исключать некоторого улучшения краткосрочных настроений (при отсутствии конкретики в санкционных новостях), как произошло с рублем в среду, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". Вечером курс рубля стабилизировался к доллару и рос к евро.

"Над российским рынком вновь нависла санкционная угроза, что существенно снижает его корреляцию с мировыми настроениями, хотя санкции из-за инцидента в Керченском проливе в случае их введения, скорее всего, будут носить точечный характер", — добавила она.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины нарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг президента Украины Петра Порошенко перед выборами. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, моряки не считаются военнопленными, они фигуранты уголовного дела.