МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером стабилизировался против доллара и рос к евро на фоне сползания европейской валюты – опять ниже отметки 1,13 доллара.

Дорожающая в район полуторанедельных максимумов нефть (63,5 доллара за баррель сорта Brent) поддерживает российскую валюту на непростом геополитическом фоне.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.02 мск почти не менялся, оставаясь на уровне около 65,88 рубля, курс евро снижался на 30 копеек — до 74,35 рубля.

НЕФТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ РУБЛЬ, НЕСМОТРЯ НА ГЕОПОЛИТИКУ

Рубль вечером стабилизировался к доллару и повышался к евро на фоне сползания европейской валюты ниже отметки 1,13 доллара. Слабые макроэкономические данные по еврозоне и надежды инвесторов на достижение торгового перемирия между США и Китаем, а также на предотвращение нового "шатдауна" в Америке обусловили курсовую динамику основной валютной пары.

Фактором повышенной волатильности для рубля стали санкционные новости.

Так, накануне вечером газета Financial Times написала со ссылкой на источники, что США и Евросоюз близки к тому, чтобы принять новые санкции против России в ответ на инцидент в Керченском проливе.

Это вызвало накануне провал курса рубля против основных резервных валют. Однако он быстро восстановился на фоне оценок, что новые санкции будут направлены против лиц и компаний, причастных к инциденту в Керченском проливе. То есть эти санкции вряд ли затронут целые сектора экономики и финансовой системы России, а также крупные российские компании.

Поэтому рубль в среду опять обратил внимание на дорожающую нефть, которая вышла в район полуторанедельных максимумов – около 63,5 доллара за баррель сорта Brent.

Международное энергетическое агентство (IEA) оценило, что предложение нефти в мире в январе упало на 1,4 миллиона баррелей в сутки до 99,7 миллиона. Это произошло на фоне сокращения нефтедобычи представителями ОПЕК: Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом. Наконец, Американский институт нефти (API) зафиксировал неожиданное падение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе — на 998 тысяч баррелей.

В итоге доллар мало менялся вечером, а евро терял к рублю 0,4%. Рублевая цена нефти поднялась до уровня 4,2 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Отсутствие существенной реакции рубля на санкционные новости обусловлено тем, что данный пул возможных санкций будет носить не финансовый, а персональный характер, рассуждает руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев.

"На текущий момент рубль замер в ожидании дальнейшего развития обсуждения финансовых санкций, которые были отложены Комитетом палаты представителей США по финуслугам на неопределённый срок. На этой неделе возможна локальная реакция валют развивающихся стран на информацию с торговых переговоров США и Китая. В отсутствие неожиданных новостей пара рубль/доллар в ближайшие торговые сессии будет находиться в узком диапазоне 65,6-66,4", — оценил он.

Минфину сегодня на аукционе по размещению ОФЗ удалось продать бумаг на 40,5 миллиарда рублей по номиналу. Судя по всему, треть из них купили нерезиденты, которые в рассчитывают на возобновление рублевого кэрри-трэйд после перехода ЦБ РФ к снижению ставки во втором полугодии, а также с учетом повышения суверенных рейтингов, отметил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер", рассуждая о перспективах.