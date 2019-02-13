МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды в "зеленой зоне", торговый оптимизм, связанный с переговорами США и Китая, поддержал мировые биржи, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 0,81%, до 7190,84 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 5074,27 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 11167,22 пункта.

Новые заявления президента США Дональда Трампа поддерживают настроения рынков. Трамп заявил, что дедлайн на введение новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату, если он увидит, что стороны близки к соглашению.

Рынки продолжают ждать очередного раунда торговых переговоров США и Китая, намеченного на 14-15 февраля.

При этом ослабление фунта стерлингов к доллару оказало дополнительную поддержку британскому FTSE 100. Более слабая национальная валюта позитивно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, поскольку это увеличивает их доход в долларах.

Несколько сдержала рост индексов статистика по еврозоне. Так, согласно официальной статистике, показатель промышленного производства в регионе в декабре 2018 года снизился на 0,9% в месячном выражении и на 4,2% — в годовом. Аналитики прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,4% к ноябрю и на 3,2% в годовом исчислении.