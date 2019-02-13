МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов дешевеет к доллару вечером в среду, корректируясь после скачка ранее на торгах и на возобновившихся надеждах на перенос Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.19 мск курс фунта к доллару снижался до 1,2862 доллара с 1,289 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1277 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1324 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,91 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 110,48 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,36%, до 97,06 пункта.

Ранее на торгах в среду фунт подпрыгнул до отметки в 1,2959 доллара, набрав 0,6%. "Есть подозрение, что на рынке произошла большая закупка фунта около 12 дня по лондонскому времени. Я чувствую, что если бы это были какие-то экстренные сообщения, то цена была бы более устойчивой", — приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика Mizuho Bank Нила Джонса (Neil Jones).

Рейтер отмечает, что за шесть недель до намеченного выхода Британии из Евросоюза, который должен состоять 29 марта, инвесторы стали более нервными, реагируя на новости, связанные с Brexit. Трейдеры опасаются делать большие ставки на фунт прежде, чем появится твердое решение по условиям выхода.

Поддержку фунту ранее днем также оказало заявление главного переговорщика премьера Британии Терезы Мэй по Brexit Оливера Роббинса. Как передает агентство Рейтер, источники слышали, как Роббинс заявлял, что перед брюссельскими законодателями стоит выбор между сделкой по условиям Мэй или продлением дедлайна по выходу на длительный срок.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока существующий проект соглашения о "разводе" не ратифицирован и не вызывал у британских парламентариев достаточной поддержки. ЕС же со своей стороны отказывается пересматривать проект этого договора. При этом существует возможность отложить дату Brexit.