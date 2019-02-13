МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Американская компания Google объявила о том, что вложит более 13 миллиардов долларов в дата-центры и офисы в США в нынешнем году.

"Сегодня мы объявляем об инвестициях в более чем 13 миллиардов долларов, которые в течение 2019 года будут вложены в дата-центры и офисы на территории США со значительным расширением в 14 штатах", — говорится в сообщении в блоге компании.

Новые инвестиции позволят компании нанять десятки тысяч сотрудников и создать более 10 тысяч новых рабочих мест в строительстве в штатах Небраска, Невада, Огайо, Техас, Оклахома, Южная Каролина и Вирджиния.

Корпорация Google с одноименной поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.