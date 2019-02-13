ВАШИНГТОН, 13 фев /ПРАЙМ/. Сенаторы-демократы и республиканцы внесли в среду законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга, говорится в сообщении пресс-службы сенатского комитета по международным делам.

Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине", в том числе в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы", против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, против киберсектора экономики России.

Также планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России и на лица, которые "осуществляют коррупционную деятельность" от лица российского руководства. Кроме того, предлагается ввести санкции против разработки нефти-сырца в РФ.

Законопроект предполагает также введение санкций в отношении 24 "агентов ФСБ, которые считаются причастными" к инциденту в Керченском проливе, в ходе которого украинские суда нарушили границу РФ и были задержаны.

Еще одно предложение – ввести санкции против российского судостроительного сектора в случае "нарушения Россией принципов свободы судоходства в Керченском проливе".

По данным агентства, законопроект намерены предложить влиятельные сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм. Это более жесткая версия законопроекта, который уже вносился в прошлом году, но не прошел в конгрессе. Тем не менее, конгресс ввел в действие закон CAATSA об обязательных санкциях против РФ.

"Наша цель изменить статус-кво и наложить серьезные санкции и меры на путинскую Россию. Мы должны прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию с Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии", — заявил Грэм, слова которого приводит агентство Рейтер.

Ранее в МИД РФ заявляли, что санкции США в отношении российского госдолга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих американцев, а также европейцев.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.