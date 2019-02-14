МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в среду выросли на фоне оптимизма инвесторов по поводу предстоящих торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,46%, до 25543,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,08%, до 7420,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 2753,03 пункта.

Очередной раунд торговых переговоров США и Китая намечен на 14-15 февраля. Оптимизм участников рынка связан с заявлением президента США Дональда Трампа, согласно которому дедлайн на введение новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату в случае близости сторон к соглашению по итогам переговоров.

"Демонстрации прогресса по переговорам США и Китая оказалось достаточно для обеспечения поддержки положительному импульсу", — приводит агентство MarketWatch слова старшего портфельного менеджера U.S. Bank Wealth Management Эрика Вейганда (Eric Weigand).

Как сообщил ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на два источника, Трамп намерен подписать бюджетный компромисс, достигнутый в конгрессе. Бюджет предполагает строительство заграждений на границе длиной 88 километров и выделение на это 1,4 миллиарда долларов вместо 5,7 миллиарда, которых он требовал.

В среду также стало известно, что годовая инфляция в США в январе замедлилась до 1,6% с 1,9% в декабре 2018 года. Как сообщило министерство труда страны, рост цен сдерживался более дешевым бензином, что компенсировало рост стоимости продуктов питания и арендной платы.