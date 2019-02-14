МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Российские банки в январе текущего года выдали рекордную сумму по ипотеке, сообщил РИА Новости гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Так, по данным Лагуткина, в январе 2019 года, по предварительным данным, банки выдали рекордные 85 миллиардов рублей против 60 миллиардов рублей в январе 2018 года.

"Цифры свидетельствуют о росте спроса на ипотеку из расчета год к году. Подобная ситуация может являться следствием того, что в настоящее время происходят выдачи ипотеки по ранее одобренным заявкам на кредит", — сообщил Лагуткин.

При этом, если сравнивать итоги выдачи банками ипотеки с декабрем 2018 года, то январь продемонстрировал традиционное для первого месяца падение спроса: 85 миллиардов рублей против почти 150 миллиардов рублей, выданных в декабре 2018 года.

"На развитие ипотечного рынка оказывает влияние масса факторов: от программы реновации в Москве, до массовых совместных программ банков с застройщиками, ставки по которым де-факто являются субсидированными – существенно ниже номинальных, заявляемых банками", — добавил гендиректор БКИ.