МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов четверга существенно снижается по индексам на фоне обострившихся санкционных рисков.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,8%, до 2466 пунктов, индекс РТС — на 1,8%, до 1170 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Лидируют в снижении акции Сбербанка (-2,5%).

Американские сенаторы-демократы и республиканцы внесли в среду законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга.

Впрочем, нефтяной рынок отчасти компенсирует санкционное давление на российские акции. Стоимость нефти утром повышается на 1,2%, до 64,35 доллара за баррель по марке Brent – в район максимумов с конца ноября прошлого года.

Рубль в начале торгов четверга мало меняется к основным резервным валютам после существенной просадки накануне вечером перед закрытием сессии.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 6 копеек — до 66,45 рубля, курс евро повышался на 2 копейки — до 74,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг европейская валюта поднималась до 75 рублей на фоне коррекционного роста на форексе против доллара до 1,128.