МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали единой динамики в четверг в ожидании новостей из Пекина, где проходят очередные торговые переговоры США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,05%, до 2719,7 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 0,66%, до 1398,84 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,23%, до 28432,05 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 1,11%, до 2225,85 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,07%, снизившись до 6059,4 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,02%, до 21139,71 пункта.

Инвесторы в целом воздерживались от крупных позиций на рынке в ожидании новостей из Пекина, где проходят очередные двухдневные торговые переговоры США и Китая. У сторон есть две недели для достижения соглашения, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.

Аналитики Essence International сказали агентству Рейтер, что если торговые переговоры пойдут хорошо, то единственным негативным фактором останется замедление роста китайской экономики, но этот риск может быть ограничен, поскольку власти Китая, вероятно, примут меры для обеспечения восстановления темпов роста ВВП страны.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказали статданные. Так, по официальным данным, ВВП Японии в четвертом квартале, по первой оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% — в годовом. Показатель в годовом исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в квартальном — оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 0,4%.

В то же время, по официальным данным из Китая, объем экспорта страны в январе вырос на 9,1% в годовом исчислении, а импорта — сократилcя на 1,5%. При этом аналитики ждали падения экспорта и импорта на 3,2% и 10% соответственно.