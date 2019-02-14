МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в четверг днем на фоне статданных по ВВП еврозоны, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущих торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1281 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1265 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 111 иен за доллар со 110,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,06%, до 97,18 пункта.

Участники торгов обратили внимания на данные о том, что ВВП еврозоны в четвертом квартале 2018 года, по второй оценке, вырос на 0,2% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом, что совпало с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой. Эти данные способствуют восстановлению курса евро к доллару после падения в среду на 0,5%.

В то же время статистика из крупнейшей экономики Европы, Германии, которая частично оказалась хуже прогнозов аналитиков, не оказала существенного давления на курс евро. ВВП страны по предварительной оценке, в четвертом квартале 2018 года не изменился по сравнению с третьим кварталом, а в годовом выражении вырос на 0,9%. Показатель в годовом выражении совпал с прогнозом аналитиков, а в квартальном исчислении ожидался рост на 0,1%.

Трейдеры, мнение которых приводит агентство Рейтер, говорят, что падение евро к доллару почти на 2% в первые шесть недель года, возможно, было чрезмерным. "На текущих отметках курс евро уже учитывает множество плохих новостей", — отметил валютный стратег Societe Generale Кеннет Бру (Kenneth Broux), которого цитирует агентство.