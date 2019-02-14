МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рубль в четверг снижается против доллара и евро на фоне роста новых санкционных рисков.

Дорожающая до трехмесячных максимумов нефть (выше 64,5 доллара за баррель сорта Brent) не смогла сдержать сползание рубля к минимумам за несколько недель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.23 мск повышался на 30 копеек, до 66,82 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 75,31 рубля. Ранее в четверг доллар поднимался до 66,98 рубля – максимума с 16 января, евро – до 75,38, максимума с 31 января.

РУБЛЬ В ЗОНЕ САНКЦИОННОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Рубль в первой половине торгов четверга преимущественно снижался против доллара и евро на фоне усилившихся санкционных рисков.

Сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этой теме.

Рубль на этом фоне упал еще в среду вечером и по итогам дня потерял 63 копейки к доллару и 26 копеек – к евро.

С утра в четверг участники российского валютного рынка попытались использовать для игры резко дорожающую нефть. Рубль некоторое время стабилизировался около достигнутых уровней. Однако затем рублевые "медведи" активизировались и приблизили курс доллар к психологически значимой отметке 67 рублей. Около нее, в свою очередь, активизировались экспортеры, продающие валютную выручку в преддверии налогового периода февраля в РФ. В итоге курс стабилизировался около новых уровней – максимальных (по доллару и евро) за несколько недель.

Таким образом, доллар и евро прибавляли днем к рублю 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти поднялась до уровня 4,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent – тоже максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

Участники рынка, вероятно, увидят со стороны возможных новых американских санкций большую угрозу, чем от поступивших во вторник вечером сообщений о санкциях за инцидент в Керченском проливе, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. С высокой вероятностью продажи российских активов сегодня продолжатся, добавил он.

Учитывая приближение выборов на Украине, стоит ожидать большего давления на курс рубля, считает Наталия Орлова из Альфа-банка. Торговый диапазон для курса до завершения недели составит 65,5-67,1 рубля за доллар, оценивает она.

Впрочем, рубль без "санкционной скидки" выглядит лучше большинства валют благодаря росту нефтяных цен, высоким реальным ставкам и устойчивости бюджета, считает Сергей Гайворонский из компании "БКС брокер", хотя "пока эти факторы остаются без внимания, и санкционное давление затмевает собой все остальное".

"Но после импульсных распродаж рубль достаточно быстро может перейти в консолидацию, не доходя до отметки 70. Более устойчивое снижение может произойти только если санкции будут фактически приняты. Просто обсуждений, на мой взгляд, будет недостаточно. Ближайшее сильное сопротивление росту пары USDRUB лежит в районе 67. При его пробое мы можем увидеть ускорение к отметке 68,5. А вот пройти ее без дополнительных драйверов будет значительно сложнее", — добавил он.

В отсутствие санкций при текущих рыночных параметрах доллар стоил бы 60-62 рубля, оценил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Объемы вложений нерезидентов в российские активы уже ниже, чем в первом полугодии 2018 года, да и власти, и ЦБ, вероятно, приготовились к более серьезным ограничениям и готовы реагировать на эти вызовы, о чем сегодня уже заявлено. Поэтому для экономистов вопрос лишь в том, как сильно и как долго рубль может подстраиваться к новым внешним условиям, если они произойдут", — резюмировал он.