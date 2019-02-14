МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в четверг днем, при этом нефть марки Brent торгуется в районе максимума с ноября 2018 года на фоне ожидания прогресса в торговых переговорах двух крупнейших мировых экономик — США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.45 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,27% — до 64,42 доллара за баррель. Утром в четверг показатель превысил уровень 64 доллара за баррель, который является максимальным с 21 ноября 2018 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,8% — до 54,33 доллара за баррель.

Мировые инвесторы с оптимизмом ждут новостей из Пекина, где проходят двухдневные торговые переговоры США и Китая. У сторон есть две недели на достижение соглашения, которое бы устраивало и Пекин, и Вашингтон, иначе 1 марта должны вступить в силу новые взаимные пошлины. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что дедлайн на введение новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату в случае близости сторон к соглашению по итогам переговоров. По данным СМИ, данный срок может быть отложен на 60 дней.

"Исходя из позитивных сигналов в том, что касается торговых переговоров между США и Китаем, дальнейшее повышение пошлин, вероятно, будет приостановлено", — сказал агентству Франс Пресс экономист Oxford Economics Льюис Куис (Louis Kuijs).

Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, который является одним из крупнейших мировых импортеров нефти. Так, по официальным данным, Китай в январе текущего года увеличил импорт нефти на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 42,6 миллиона тонн, или 10,03 миллиона баррелей в день. Таким образом, суточный объем импорта превышает 10 миллионов баррелей уже третий месяц подряд.