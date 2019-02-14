МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций попал под распродажи спекулянтов и находится под давлением второй день подряд на фоне риска новых санкций, отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к 14.23 мск снижался на 0,43% — до 2474,99 пункта, индекс РТС падал на 1,91%, до 1168,01 пункта.

В четверг в ходе торгов индекс Мосбиржи падал до 2451,86 пункта – минимума с 18 января, индекс РТС — до 1159,22 пункта, минимума с 17 января.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 25 копеек — до 66,76 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 75,28 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,56% — до 64,6 доллара за баррель.

Сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

"Именно то, что санкции кажутся чуть жестче, чем анонсировалось ранее, послужило поводом к массовым распродажам российских активов и взлету курса доллара США до почти 67 рублей", — отмечает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс".

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Российский рынок акций второй день подряд обваливается, очевидно, на готовящихся санкциях, которые предусматривают чуть более ужесточенный вариант, чем предыдущие представленные общественности "адские" санкции", — комментирует эксперт.

На этом негативном внешнеполитическом фоне индекс Мосбиржи сегодня открылся с гэпом вниз, также указывает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

Вновь сильные продажи проходят в ключевых госбанках: Сбербанк (обыкновенные акции падают на 3,05%) и ВТБ (-2,18%), обращает внимание Александр Бахтин из "БКС Премьер". При этом внешний фон скорее позитивный: нефть выше 64 долларов, немного подрастают европейские индексы, а также фьючерс на S&P500, что позволит избежать более глубокой коррекции до появления новых подробностей, отмечает эксперт.

"Движения вчерашнего и сегодняшнего дня в большей степени спровоцированы спекулянтами. "Большие деньги" находятся в выжидательной позиции, оглядываясь на диалог по поводу антироссийских мер. Но в случае усугубления санкционной риторики темп снижения российских активов усилится", — говорит Бахтин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Нефтяной рынок продолжает рост на фоне сокращения добычи со стороны стран ОПЕК+ и сохраняющиеся ожидания инвесторов на позитивный исход переговоров между США и Китаем. На фоне роста нефтяных котировок и слабеющего рубля традиционно хорошо выглядят привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,25%)", — отмечает Нечаев.

В ближайшее время привилегированные акции "Сургутнефтегаза" могут достигнуть отметки в 41 рубль и продолжить рост к своему максимальному за последний год значению – 41,35 рубля, полагает он.

Среди лидеров роста – акции "Полюса" (1,82%), депозитарные расписки "Русагро" (1,56%), акции "Фосагро" (1,42%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,27%), акции ММК (1,25%), а также акции Polymetal (1,12%), "Аэрофлота" (1%) и акции "Газпром нефти" (0,72%).

В лидерах снижения – акции АФК "Система" (-2,8%), банка "Санкт-Петербург" (-1,92%), "Распадской" (-1,92%), "Роснефти" (-1,74%), "Энел Россия" (-1,25%) и акции ТГК-1 (-1,25%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Соснова полагает, что падение может продолжиться еще какое-то время, а затем рынок займется поиском равновесных значений на достигнутых уровнях. В любом случае, рост индекса Мосбиржи к новым максимумам выше 2550 пунктов теперь выглядит маловероятным, считает она.

Нечаев ожидает дальнейшего снижения индекса в диапазон 2440-2445 пунктов, который на данный момент выступает уровнем поддержки.